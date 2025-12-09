GIANFRANCO LIBRANDI (FORZA ITALIA): “STOP AUTO IN CENTRO, SERVE UNA STRATEGIA”

‘Napoli ha bisogno di una politica della mobilità che guardi al futuro’ “Ancora una volta il sindaco Manfredi sceglie la strada degli annunci, senza una visione strutturale della mobilità urbana”. Lo sostiene Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania, commentando l’ipotesi di stop alle auto in una parte del centro cittadino e l’annuncio di un piano traffico ad hoc.

“Limitare l’accesso delle auto senza un piano complessivo rischia di trasformarsi in un intervento simbolico, che scarica i disagi su residenti, lavoratori e commercianti senza risolvere i problemi di fondo”, osserva Librandi. “Il traffico a Napoli non si governa per slogan o per zone chiuse dall’oggi al domani, ma con una strategia integrata che metta insieme trasporto pubblico efficiente, parcheggi di scambio, collegamenti rapidi e una vera gestione dei flussi”, aggiunge.

Secondo l’esponente azzurro “senza potenziamento reale dei mezzi pubblici e senza infrastrutture adeguate, ogni divieto diventa solo un aggravio per chi è costretto ogni giorno a muoversi in città”. “Prima di chiedere sacrifici ai cittadini – aggiunge – il Comune dovrebbe garantire alternative concrete e funzionanti”. “Napoli ha bisogno di una politica della mobilità che guardi al futuro, non di misure tampone per affrontare l’emergenza del momento – conclude Librandi – Servono scelte coraggiose, pianificate e condivise, altrimenti il rischio è di aumentare il caos invece di ridurlo”

