IL COMUNE DI SARNO SI ILLUMINA CON I COLORI DEL NATALE: L’INIZIATIVA IN PIAZZA

Un momento particolarmente atteso dai bambini e dalle famiglie, che segna l’avvio ufficiale delle festività in città. Ieri sera Piazza 5 Maggio si è trasformata in uno scenario suggestivo e coinvolgente: l’accensione delle luci, gli spettacoli degli artisti di strada, le esibizioni dei trampolieri e il flashmob curato dalle scuole di ballo hanno contribuito a creare un’atmosfera magica. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il Sindaco Francesco Squillante, l’Amministrazione Comunale, Don Roberto Farruggio e Don Marco Siano, che hanno benedetto gli stand natalizi, dedicati all’artigianato e alle specialità food.