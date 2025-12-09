EDMONDO CIRIELLI: “OPPOSIZIONE SERIA A FICO, VEDIAMO CHI PROPORRA’ COME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO”

“Questa mattina ho incontrato i tre coordinatori regionali dei partiti del centrodestra, il coordinatore della lista Cirielli Presidente e ho sentito il coordinatore regionale di Noi Moderati. Con loro ho definito una linea politica unitaria da tenere in Consiglio regionale: saremo un’opposizione seria, senza sconti e nel pieno rispetto del ruolo che ci è stato attribuito dagli elettori, ma allo stesso tempo costruttiva e orientata al bene dei cittadini”. Lo riferisce in una nota il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che ha corso alle elezioni Regionali in Campania a capo della coalizione di centrodestra.

“A proclamazione avvenuta, mi propongo di avviare un confronto con il Presidente Fico per capire quale tipo di rapporto istituzionale intenda instaurare con l’opposizione. Ci riserveremo di valutare le sue prime scelte, a partire dalla proposta per la Presidenza del Consiglio Regionale: vedremo se indicherà una figura di alto profilo, capace di garantire imparzialità”. Sarà altrettanto necessario comprendere come Fico voglia affrontare già dalla prima seduta in cui verranno esposti gli indirizzi di mandato, i temi di maggiore importanza, a cominciare dalla sanità. Da parte nostra assicureremo una funzione di controllo rigorosa, senza far mancare proposte concrete e utili, sempre e soltanto nell’interesse dei campani”, ha chiuso Cirielli