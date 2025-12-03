CONFAGRICOLTURA CAMPANIA. NASCE STRUTTURA PER GESTIONE FAUNISTICA E SELVAGGINA

È stata costituita in Campania la sezione regionale di EPS – Ente Produttori Selvaggina, organismo aderente a Confagricoltura e associazione venatoria riconosciuta ai sensi della legge 157/1992. Presenti alla riunione, il vicepresidente nazionale EPS, Serafino Nero, e il direttore nazionale EPS, Marco Franolich.

L’assemblea costitutiva ha eletto il primo Consiglio regionale EPS Campania, composto da Gennaro Barra (presidente), Angelo Iorizzo (consigliere) e Bartolomeo Cozzolino (consigliere).

L’EPS opererà sul territorio per promuovere una gestione faunistico-venatoria sostenibile, offrire supporto tecnico e giuridico alle aziende venatorie e ai centri di produzione di selvaggina, e favorire lo sviluppo di filiere strutturate per la valorizzazione delle carni di selvaggina. “La nascita di EPS Campania rappresenta un passo importante per consolidare il legame tra agricoltura, gestione faunistica e tutela del territorio, mettendo al centro sostenibilità e professionalità”, evidenzia Fabrizio Marzano, Presidente di Confagricoltura Campania. A nome dell’associazione nazionale, il vicepresidente Serafino Nero ha dichiarato: “La nuova sede campana possa essere esempio di una reale collaborazione di buon senso, esperienza e responsabilità tra mondo agricolo e gestori della fauna selvatica.” Il neopresidente regionale, Gennaro Barra, ha aggiunto: “Il nostro impegno sarà capillare. Il territorio campano ha caratteristiche agrosilvopastorali ideali per sviluppare centri di produzione di selvaggina, soprattutto per specie che rischiano di scomparire senza adeguato sostegno. Vogliamo promuovere nuove aziende faunistico-venatorie e iniziative turistiche, puntando su un turismo esperienziale che unisca caccia, cibo di qualità e attività didattico-formative dedicate alla biodiversità, per rilanciare le aree interne e contribuire al recupero delle specie a rischio.” La nuova struttura regionale si inserisce nella rete nazionale di EPS e Confagricoltura, rafforzando il coordinamento delle attività e il supporto alle imprese del comparto.