PROVINCIALI 2026. DOMANI A SALERNO INCONTRO CON PIERO DE LUCA PER LA LISTA DEL PD

Sarà il Segretario Regionale del Partito Democratico della Campania Piero De Luca a coordinare, nella giornata di domani, la riunione nel corso della quale saranno stabiliti i criteri per la redazione della lista del Partito Democratico per le prossime elezioni provinciali di Salerno, in programma domenica 11 Gennaio.

Si partirà dagli uscenti anche se, a quanto si apprende, almeno due degli attuali Consiglieri Provinciali del Partito Democratico, per ragioni diverse, sembrano intenzionati a chiudere la propria esperienza all’interno del Parlamenti di Palazzo Sant’Agostino: si tratta di Giovanni Guzzo, attuale Vice Presidente, ma anche di Giovanni De Simone, Sindaco di Vietri sul Mare.

Per le due pedine che si stanno per liberare ci sono i nomi dell’attuale Sindaco di Olevano sul Tusciano Michele Ciliberti e del noto imprenditore Luigi Sica, oggi consigliere comunale di opposizione a San Cipriano Picentino.





