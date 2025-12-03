IL SINDACO DI SAN MAURO CILENTO DEVOLVE INDENNITA’ PER SCUOLABUS E MENSA

Il sindaco rinuncia alla propria indennità per dare agli studenti la mensa e lo scuolabus a costo zero. Accade a San Mauro Cilento, piccolo centro del Salernitano nel cuore del Cilento: il provvedimento riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria che dunque per l’anno scolastico in corso potranno usufruire gratuitamente del servizio di refezione e del trasporto da e verso le scuola.

La decisione del sindaco Carlo Pisacane di destinare la propria indennità alla copertura dei costi dei servizi, spiegano dal municipio, ha come obiettivo quello di sostenere le famiglie e garantire continuità ai servizi essenziali legati al diritto allo studio.

