IL MESSAGGIO DI ROBERTO FICO PER LA GIORNATA DEDICATA ALLA DISABILITA’

“Nel corso della campagna elettorale abbiamo rivolto costante attenzione agli sforzi che come politica e istituzioni dobbiamo mettere in atto per rendere la nostra società più inclusiva”. Lo afferma su Instagram l’eletto governatore della Campania Roberto Fico.

L’esponente del M5S sottolinea che la Regione deve essere “in particolare al fianco – scrive – delle persone con disabilità, garantirne i diritti, supportare le famiglie, saranno punti centrali del nostro lavoro quotidiano in Regione Campania. Lo vogliamo ribadire anche oggi, 3 dicembre, nella Giornata internazionale delle persone con disabilità. Le famiglie si ritrovano troppo spesso sole, con servizi poco coordinati e percorsi complicati. E noi non ci fermeremo finché a tutte le persone non sarà garantita un’assistenza continua e organizzata.

Ripartiremo dall’impegno serio di questi ultimi anni con la convinzione però di dover fare di più, con scelte amministrative precise e coraggiose, una programmazione stabile ed un confronto costante con famiglie, associazioni, cittadini”.

“Da Presidente della Regione – conclude Fico – farò di tutto per rendere questo tema una priorità vera, visibile e concreta sempre accanto alle esigenze delle persone. Promuovere società inclusive significa favorire il progresso sociale, come da tema scelto quest’anno dall’Onu, ed è l’obiettivo che come comunità dobbiamo porci”.

Share on: WhatsApp