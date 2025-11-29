SALERNO OSPITA LA TERZA EDIZIONE DI PANETTONE D’ARTISTA, EVENTO DEL GUSTO

Successo straordinario per il taglio del nastro della terza edizione di “Panettone d’Artista 2025”

La Stazione Marittima di Salerno gremita per l’evento che unisce gusto, arte e territorio

Un inizio esplosivo per la terza edizione di “Panettone d’Artista”, la manifestazione che celebra l’arte dolciaria e le eccellenze del territorio. Questa mattina, alla Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno, il taglio del nastro ha registrato un’affluenza straordinaria: centinaia di visitatori hanno affollato gli spazi iconici della struttura per prendere parte all’apertura ufficiale della kermesse.

Un successo che conferma l’evento come una delle iniziative più attese del calendario natalizio salernitano, capace di unire tradizione, innovazione e valorizzazione delle migliori realtà artigianali del Sud.