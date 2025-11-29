BENEVENTO. IL SINDACO MASTELLA: “FACCIO COME ZAIA, MI CANDIDO AL CONSIGLIO COMUNALE”

“Se ci sarà lo sbarramento per il terzo mandato consecutivo farò come Zaia in Veneto: nel 2027 mi candiderò capolista al consiglio comunale di Benevento”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Benevento Clemente Mastella, leader di Noi di Centro, in una intervista alla emittente sannita Tv 7.

Forte del recente successo elettorale del suo partito (primo sia in città che in provincia di Benevento), Mastella ha voluto scongiurare “alcune malsane profezie” ribadendo la volontà di ricandidarsi “per vedere come la gente vuole che io persegua il mio mandato facendo un’attività diversa, perché bisogna continuare il lavoro fatto con tanta sobrietà e partecipazione volto alla crescita complessiva della città di Benevento”. E, in chiusura: “Il Pd locale non vuole l’alleanza con me qui a Benevento? Lo dice qualcuno, molti stanno iniziando a discutere con me perché, come avvenuto per le regionali, anche qui bisogna costruire in maniera seria il centro sinistra anche in vista delle Politiche”.

