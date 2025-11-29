LE TRATTATIVE PER LA GIUNTA FICO FRENANO IL CONGRESSO PD E LE PROVINCIALI DI SALERNO

Tutto rinviato a quando il Presidente della Regione Campania Roberto Fico avrà completato la sua giunta: il Congresso Provinciale del Partito Democratico e le Elezioni Provinciali d Salerno slittano a fine gennaio 2026. La decisione è stata presa nelle ultime ore, per evitare che vi siano sovrapposizioni di appuntamenti politici ma anche per limitare le frizioni che, all’interno del Centro Sinistra, inevitabilmente nasceranno quando le trattative per la composizione della Giunta Fico entreranno nel vivo.

E cosi’ il Congresso Provinciale del Partito Democratico – per il quale c’è la proposta unitaria di Giovanni Coscia al posto di Enzo Luciano – non si terrà, come in precedenza annunciato, a metà dicembre, ma solo nel corso del mese di Gennaio.

Ancora piu’ lunga, invece, potrebbe essere l’attesa per le Provinciali – previste per l’elezione del solo Consiglio Provinciale: il voto potrebbe essere fissato per la prima decade di Febbraio 2026.