NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO INAUGURA UN NUOVO PARCO GIOCHI

L’amministrazione comunale quest’oggi ha aperto alla comunità il nuovo parco giochi comunale realizzato al Rione Calenda: uno spazio completamente riqualificato, con giochi moderni e arredi urbani pensati per rendere il quartiere più bello, sicuro e vivibile.

Con questo intervento manteniamo un impegno preciso verso le famiglie: creare luoghi di socialità, accessibili e accoglienti, dove i bambini possano crescere e giocare e dove il quartiere possa ritrovarsi.

Investire negli spazi pubblici significa migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di comunità. Noi continueremo su questa strada, lavorando perché ogni rione abbia aree attrezzate e dignitose.