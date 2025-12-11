NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO INAUGURA UN NUOVO PARCO GIOCHI

Redazione Agenda Politicadai Comuni

L’amministrazione comunale quest’oggi ha aperto alla comunità il nuovo parco giochi comunale realizzato al Rione Calenda: uno spazio completamente riqualificato, con giochi moderni e arredi urbani pensati per rendere il quartiere più bello, sicuro e vivibile.

Con questo intervento manteniamo un impegno preciso verso le famiglie: creare luoghi di socialità, accessibili e accoglienti, dove i bambini possano crescere e giocare e dove il quartiere possa ritrovarsi.

Investire negli spazi pubblici significa migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di comunità. Noi continueremo su questa strada, lavorando perché ogni rione abbia aree attrezzate e dignitose.

Related Posts

Dicembre 10, 2025

COMUNE DI SARNO. NOVITA’ PER LA SICUREZZA E PER I SERVIZI ANAGRAFICI

Dicembre 10, 2025

SAN VALENTINO TORIO. IL 16 DICEMBRE IN AULA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026

Dicembre 10, 2025

IL COMUNE DI BARONISSI OTTIENE IL PREMIO RICICLONE PER L’ANNO 2025