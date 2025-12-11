Riunione del Coordinamento cittadino di Fisciano di Fratelli d’Italia, rappresentato da Nicola Prudente, Nicola Gioia e Roberto Vargiu e il neo eletto Consigliere Regionale Giuseppe Fabbricatore. Ospite dell’incontro anche il Sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma.
Molti i punti all’ordine del giorno, così da determinare un’ immediata partenza di obiettivi per i comuni della Valle dell’Irno . In primis gli snodi stradali da e per l’Ateneo di Fisciano e il caos che da mesi esiste per gli abitanti della Valle dell’Irno nel recarsi a Salerno causa gli infiniti lavori all’uscita di Fratte. Argomento che il
Neo eletto Fabbricatore porterà nei prossimi giorni sul tavolo dell’ Anas.
VALLE DELL’IRNO. INCONTRO TRA IL NEO ELETTO FABBRICATORE ED I DIRIGENTI DI FRATELLI D’ITALIA
Riunione del Coordinamento cittadino di Fisciano di Fratelli d’Italia, rappresentato da Nicola Prudente, Nicola Gioia e Roberto Vargiu e il neo eletto Consigliere Regionale Giuseppe Fabbricatore. Ospite dell’incontro anche il Sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma.