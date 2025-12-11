VALLE DELL’IRNO. INCONTRO TRA IL NEO ELETTO FABBRICATORE ED I DIRIGENTI DI FRATELLI D’ITALIA

Riunione del Coordinamento cittadino di Fisciano di Fratelli d’Italia, rappresentato da Nicola Prudente, Nicola Gioia e Roberto Vargiu e il neo eletto Consigliere Regionale Giuseppe Fabbricatore. Ospite dell’incontro anche il Sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma.
Molti i punti all’ordine del giorno, così da determinare un’ immediata partenza di obiettivi per i comuni della Valle dell’Irno . In primis gli snodi stradali da e per l’Ateneo di Fisciano e il caos che da mesi esiste per gli abitanti della Valle dell’Irno nel recarsi a Salerno causa gli infiniti lavori all’uscita di Fratte. Argomento che il
Neo eletto Fabbricatore porterà nei prossimi giorni sul tavolo dell’ Anas.

