ANTONIO IANNONE (FDI): “INFRAZIONE UE PER NAPOLI, ENNESIMO FALLIMENTO PD CAMPANIA”

“La procedura d’infrazione della Commissione europea sui livelli di NO₂ a Napoli e’ una bocciatura senza attenuanti: per anni la Regione Campania guidata da De Luca e dal Pd ha ignorato i dati, sottovalutato l’emergenza e prodotto piani fumosi che non hanno cambiato nulla. Risultato: i cittadini continuano a respirare aria avvelenata mentre chi governava si limitava a slogan e autopromozione. Bruxelles oggi certifica cio’ che era sotto gli occhi di tutti: la Regione finora non ha saputo proteggere la città, né ha avuto il coraggio politico di intervenire sulle vere cause dell’inquinamento. Un fallimento totale, costato anni di ritardi e rischi per la salute pubblica. Adesso non resta che sperare in un cambio di passo da parte dei Cinque Stelle e di Roberto Fico. E sia chiaro: non bastano gli annunci. Servono decisioni, investimenti immediati e una strategia chiara per iniziare un nuovo corso iniziando a risolvere seriamente i disastri ambientali provocati dai suoi alleati”. Lo dichiara, in una nota, il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario regionale del partito in Campania.