ROBERTO FICO: “LAVORERO’ PER LA REGIONE ANCHE NEL GIORNO DI NATALE”

“Lavorerò anche il 25 dicembre, certo”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Regione Campania, a margine della presentazione delle nomine del presidente di Acen a Napoli.

“Sulla Giunta c’è un’interlocuzione con i partiti e ce ne occuperemo questa settimana” ha ribadito, sottolineando che questi primi giorni da Governatore li ha dedicati a svolgere “un lavoro strategico con la pubblica amministrazione della Regione, perché questo è un punto importante e fondamentale”. “Sto conoscendo i vari dossier e le direzioni generali – ha aggiunto Fico – la Regione è una macchina assolutamente complessa e ho iniziato a trattare i dossier con vari dirigenti e con le direzioni generali. Entro questa settimana, massimo la prossima, avrò incontrato tutte le direzioni generali”.

