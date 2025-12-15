GIOVANNI GUZZO (PD) INCONTRA ELETTORI E SOSTENITORI A VALLO DELLA LUCANIA

Il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, dopo la impegnativa campagna elettorale per le Regionali, che lo ha visto arrivare come primo dei non eletti nella lista del Partito Democratico, torna a parlare con il territorio, anche in vista della prossima scadenza delle Provinciali dell’11 Gennaio del prossimo anno. L’appuntamento è per martedi’ 16 Dicembre, a partire dalle 20:00, a Vallo della Lucania con Giovanni Guzzo che illustrerà anche il futuro impegno all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno.
Dicembre 15, 2025
