IL TAR DEL LAZIO CONFERMA IL VOTO PER ORDINE COMMERCIALISTI A META’ GENNAIO 2026

“La decisione assunta dal Tar Lazio rappresenta un passaggio importante ed estremamente positivo.

Viene confermata la correttezza del percorso seguito dal Consiglio Nazionale e viene riaffermata l’esigenza di garantire stabilità e continuità istituzionale alla nostra professione, senza bloccare lo svolgimento delle elezioni territoriali. Si andrà dunque regolarmente al voto, prima nelle nostre realtà locali e poi per il rinnovo della governance nazionale, senza dannosi ritardi e nel pieno rispetto del processo di partecipazione democratica dei nostri colleghi alla vita della categoria”.

È il commento del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, all’ordinanza con la quale il Tar del Lazio ha respinto la domanda cautelare di tre professionisti dell’Ordine dei commercialisti di Latina, ritenendola priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. I tre professionisti avevano fatto ricorso contro il regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni degli Ordini territoriali della categoria professionale, in programma a gennaio

