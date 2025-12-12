MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE LA PROCLAMAZIONE DEI NUOVI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA CAMPANIA

Si terrà alle 13:00 di Mercoledi’ 17 Dicembre la proclamazione ufficiale dei nuovi 50 Consiglieri Regionali della Campania, in base al dato elettorale emerso dal voto di Domenica 23 e Lunedi’ 24 Novembre. In meno di un mese la Commissione Elettorale Centrale ha completato la verifica dei voti e nella giornata di Mercoledi’ prossimo darà il via, in maniera ufficiale, alla nuova Consiliatura 2025-2030. Un atto che, con ogni probabilità, imporrà anche una accelerazione alle trattative che il Presidente della Regione Roberto Fico, già proclamato nella giornata del 9 Dicembre, inizierà, a breve, con i rappresentanti dei partiti e delle liste civiche che compongono la sua maggioranza.

