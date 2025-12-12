Cita le “feste politiche” come quella di Atreju il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo de Luca. E nella consueta diretta Fb sottolinea che si “confondono con il cabaret e le sceneggiate”.
“Atreju, Ballando sotto le stelle, è tutto un grande cabaret nazionale che da emozioni forti ma anche confusione – ha detto – come non condividere questi momenti di commozione che ci arrivano da feste politiche che si confondono con il cabaret”.
DE LUCA ATTACCA LA FESTA DI ATREJU DOVE SONO STATI OSPITI FICO E MANFREDI
