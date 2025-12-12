DE LUCA ATTACCA LA FESTA DI ATREJU DOVE SONO STATI OSPITI FICO E MANFREDI

Cita le “feste politiche” come quella di Atreju il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo de Luca. E nella consueta diretta Fb sottolinea che si “confondono con il cabaret e le sceneggiate”.
“Atreju, Ballando sotto le stelle, è tutto un grande cabaret nazionale che da emozioni forti ma anche confusione – ha detto – come non condividere questi momenti di commozione che ci arrivano da feste politiche che si confondono con il cabaret”.

