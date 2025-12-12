COMUNE DI BARONISSI. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Baronissi compie oggi un passo decisivo per il suo futuro. Con l’approvazione definitiva dell’Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e della relativa Variante, il Consiglio comunale ha dotato la città di uno strumento aggiornato, orientato alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità. Non si tratta solo di modifiche normative, ma di una visione di città che cresce con equilibrio, senza consumo di nuovo suolo, migliorando la qualità dei quartieri e proteggendo il patrimonio ambientale e paesaggistico. Il percorso verso l’approvazione è stato lungo, rigoroso e partecipato. L’Amministrazione ha aggiornato il PUC del 2018 alle più recenti normative regionali, che richiedono un approccio responsabile: rigenerare invece di espandere, recuperare edifici esistenti, densificare in modo intelligente, migliorare sicurezza sismica ed efficienza energetica e limitare la dispersione urbana. Sono stati introdotti strumenti, premialità e regole chiare che incentivano interventi di qualità, tutelando allo stesso tempo le aree agricole, produttive e paesaggistiche.

La Sindaca Anna Petta ha sottolineato nel corso del Consiglio Comunale: “Con questo atto tracciamo il futuro urbanistico di Baronissi. Il nuovo PUC tutela il territorio, valorizza ciò che abbiamo, garantisce regole chiare a cittadini e professionisti e permette alla città di crescere senza consumare nuovo suolo. È un lavoro importante, frutto di studio, confronti, pareri e osservazioni, che mette al centro la qualità della vita”.