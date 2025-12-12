PROVINCIALI 2026. NEL PD C’E’ ANCHE IL SINDACO DI PONTECAGNANO FAIANO LANZARA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Ci sarà anche Giuseppe Lanzara, Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, nella lista che il Partito Democratico si appresta a depositare per le prossime elezioni provinciali dell’11 Gennaio del 2026. Una squadra ricca di Sindaci del territorio: insieme a Lanzara ci saranno anche Francesco Morra (Pellezzano), Martino D’Onofrio (Montecorvino Rovella), Giovanni De Simone (Vietri Sul Mare). A completare l’elenco dei candidati anche l’attuale Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo, primo dei non eletti alle Regionali con la lista del Partito Democratico, Annarita Ferrara di Nocera Inferiore e Giuseppe Alfano di Castel San Giorgio.

Related Posts

Dicembre 12, 2025

MATTEO RENZI VUOLE LE PRIMARIE PER LA SCELTA DEL LEADER DEL CENTRO SINISTRA

Dicembre 12, 2025

MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE LA PROCLAMAZIONE DEI NUOVI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA CAMPANIA

Dicembre 12, 2025

DE LUCA ATTACCA LA FESTA DI ATREJU DOVE SONO STATI OSPITI FICO E MANFREDI