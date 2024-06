MOVIMENTO 5 STELLE. ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI E DELLE CANDIDATE PER EUROPEE NEL COLLEGIO SUD ITALIA

Ecco la lista del Movimento 5 Stelle, certificata dal Presidente del partito Giuseppe Conte, per il Collegio del Sud Italia. Tutti i nomi dei candidati e delle candidate in corsa per un posto a Bruxelles.

Pasquale Tridico

Valentina Palmisano

Mario Furore

Sibilio Maurizio

Maura Sarno

Della Valle Danilo

De Vita Laura

Corneli Valentina

Silvestri Gaia

Stella Fabio

Mancino Lelio

Belcastro Giuseppe Nunziato

Ruggiero Francesca Anna

Gaudiano Felicia

Coppola Annunziata

Labarile Maria Anna

Di Palma Riccardo

Incampo Vincenzo