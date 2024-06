Simone Valiante è, di nuovo, sindaco di Cuccaro Vetere. Candidato unico per le Comunali, Valiante ha atteso il superamento della soglia del 40% dei votanti per poter annunciare il suo rientro, a tutti gli effetti, alla vita politica attiva. Dopo la lunga esperienza come Sindaco di Cuccaro Vetere, come Consigliere Provinciale del Partito Democratico e come parlamentare del Pd, Valiante torna in campo con la guida del centro del Cilento.

