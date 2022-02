ANTONIO IANNONE (FDI): “ELETTORI LEGA E FORZA ITALIA NON SEGUIRANNO PARTITI CONFUSI”

Il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone lancia un messaggio chiaro agli ex alleati di Lega e Forza Italia. E nell’intervista, rilasciata ad Agenda Politica, tocca anche il tema delle prossime elezioni comunali della primavera 2022.

Senatore Iannone cosa accadrà in Campania per le prossime comunali? Il centro destra non ci sarà più?

“Di certo non ci facciamo spiegare cosa sia una coalizione di centrodestra da chi è al governo con il PD, l’estrema sinistra e l’accozzaglia dei 5 stelle, da chi ha votato alla Presidenza della Repubblica un uomo con una storia politica tutta di centrosinistra. Inoltre le ultime amministrative hanno detto chiaramente che la credibilità è più importante dell’unità.”

In Consiglio Regionale fino ad oggi l’opposizione si è mossa in maniera unitaria, riconoscendo una leadership a Stefano Caldoro. Anche lì cambierà qualcosa ?

“Fratelli d’Italia non ha tradito mai la sua parola è mai lo farà. Abbiamo dimostrato anche a Stefano che per noi gli uomini sono valori e non numeri anche quando i numeri arridono a noi. Caldoro non fu scelto da noi quale candidato Presidente ma nessuno più di noi ha fatto campagna elettorale per lui neanche Forza Italia si è comportata con Stefano come con la Casellati.

Naturalmente anche i numeri richiedono il dovuto rispetto e Fratelli d’Italia è il primo partito di quello che è stato il centrodestra in Campania.”

Agli elettori di Lega e Forza Italia in Campania che appello lanciate?

“Non credo siano felici che i propri rappresentanti siano al governo con la sinistra e che abbiano votato Mattarella. Credo vedano per ciò che riguarda Salvini un uomo in preda ad un’ubriachezza molesta che lo porta ad esternare ma non ad agire coerentemente; mentre per Berlusconi osservano una fine ingloriosa che porta ad uno sciogliersi in un progetto centrista da balena bianca nell’era post atomica. Non credo che gli elettori li seguiranno nei loro confusi intenti. Fratelli d’Italia è una forza affidabile, chiara, coerente e Giorgia Meloni lo dimostra ogni giorno.”

agendapolitica@libero.it