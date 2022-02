TOMMASO PELLEGRINO (ITALIA VIVA) TENDE LA MANO A CAMBIAMO PER IL NUOVO CENTRO

Iniziano le trattative ed anche qualcosa di concreto inizia a muoversi all’interno della vasta area centrista nella quale si trovano numerosi partiti che, solo una settimana fa, si sono ritrovati uniti, a Roma, intorno al nome del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E cosi’ il Consigliere Regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino, in una intervista rilasciata al quotidiano Cronache, parla della possibilità di una alleanza, le cui forme sono ancora da chiarire, con Cambiamo, il partito del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Renzi e Toti insieme, dunque, per i prossime mesi e, probabilmente, anche per la campagna elettorale del 2023 quando tutte le forze politiche si potrebbero trovare dinanzi alla soglia di sbarramento del 5%.

