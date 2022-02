SALERNO. AVELLA PUNGOLA LA MAGGIORANZA E PUBBLICA POST DI DENUNCIA

Oramai sembra essere in atto una vera e propria battaglia tra la Giunta del Sindaco Napoli ed il consigliere comunale del PSI Rino Avella che, nella giornata di ieri, sulla sua pagina Fb, ha pubblicato una serie di foto e di post per denunciare i ritardi dell’amministrazione comunale sia per la pulizia delle strade che per la gestione della viabilità. Insomma, in pieno stile opposizione, Avella, da qualche tempo, si è messo letteralmente di traverso rispetto ad alcune decisioni dell’amministrazione e nella sua comunicazione porta avanti una linea molto simile a quella di un consigliere di opposizione. Chissà se il sindaco, ed i suoi piu’ stretti collaboratori, avranno preso nota di quanto scrive e denuncia il consigliere comunale del Partito Socialista Italiano Rino Avella.

