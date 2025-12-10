SAN VALENTINO TORIO. IL 16 DICEMBRE IN AULA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Quest’ anno il Comune di San Valentino Torio si dotera’ di un bilancio di previsione per il triennio a venire, approvato entro i termini previsti dalla legge, ovvero entro il 31 Dicembre.

A dire il vero, il consiglio comunale, con all’ ordine del giorno la proposta di deliberazione dell’ importante strumento contabile, si terra’ martedì 16 Dicembre alle ore 15.30 e dunque addirittura molto prima della scadenza di legge

Non si utilizzeranno dunque le proroghe, che pur ci saranno, deliberate dal Ministero degli Interni.

