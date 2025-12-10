GIUNTA FICO, PRIME FRIZIONI TRA IL PRESIDENTE ED IL PD DI PIERO DE LUCA

C’è un primo intoppo, anche abbastanza grande, nella trattativa in corso per la composizione della nuova Giunta Regionale del Presidente Fico: lo stop, arrivato dal neo Governatore, sul nome dell’ex Vice Presidente Fulvio Bonavitacola, ha creato una forte frizione tra Roberto Fico e Piero De Luca, Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania. Secondo alcune notizie, riportate oggi dal sito Fanpage, Fico avrebbe azzerato le prime decisioni assunte sui nomi del Pd di Napoli, virando sulla possibilità di nominare, quale suo Vice, Marco Sarracino, attuale parlamentare del Partito Democratico, uomo di stretta fiducia di Elly Schlein. Una semplice minaccia ? Probabile che Fico punti ad isolare, rispetto agli altri esponenti del Partito Democratico, che oggi siedono in Consiglio Regionale, Piero De Luca che, intanto, deve ancora esprimere un nome alternativo a quello di Bonavitacola, espressione del Pd della Provincia di Salerno.

