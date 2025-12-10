IL COMUNE DI BARONISSI OTTIENE IL PREMIO RICICLONE PER L’ANNO 2025

Con un nuovo e prestigioso riconoscimento, Baronissi si conferma tra le realtà più virtuose della Campania sul fronte ambientale. Nell’ambito del dossier Comuni Ricicloni 2025, presentato durante la IX edizione dell’Ecoforum di Legambiente Campania – dedicato al tema “Le filiere industriali dell’economia circolare” – la città è stata premiata come Comune Riciclone 2025 e riconosciuta ancora una volta Comune Rifiuti Free, risultando prima in provincia di Salerno tra i comuni superiori ai 15mila abitanti. Un risultato che affonda le sue radici in un percorso costruito negli anni, fatto di buone pratiche, partecipazione e una costante attenzione alla sostenibilità. Baronissi, con i suoi 17.020 abitanti, registra oggi una delle migliori performance ambientali della regione: 87,16% di raccolta differenziata, un secco residuo pro capite di soli 50,1 kg/anno e una gestione complessiva dei rifiuti che si conferma efficiente e orientata all’innovazione. I dati parlano chiaro e raccontano di una comunità che ha scelto l’ambiente come impegno condiviso. Le politiche di riduzione dei rifiuti, i servizi potenziati, le premialità, la comunicazione costante e la collaborazione tra Amministrazione, cittadini e operatori hanno permesso alla città di diventare un modello riconosciuto anche oltre i confini provinciali.

“Questo premio è il risultato di un lavoro quotidiano che appartiene a tutta la città,” dichiara la Sindaca Anna Petta. “Baronissi si conferma ancora una volta un territorio consapevole, attento e responsabile. La percentuale altissima di raccolta differenziata non è un traguardo amministrativo, ma la testimonianza di una comunità che ha compreso il valore della sostenibilità e che partecipa attivamente al suo futuro. Continueremo su questa strada, investendo in educazione ambientale, innovazione e servizi sempre più efficienti: il rispetto dell’ambiente è una scelta collettiva che ci rende una città migliore.”