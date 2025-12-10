IMMA VIETRI (FDI): “RICONOSCIMENTO CUCINA ITALIANA ALTRO SUCCESSO PER GIORGIA MELONI”

“L’iscrizione della Cucina italiana nel patrimonio Unesco rappresenta un traguardo di rilevanza storica per il nostro Paese”.

Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. .

“Un risultato che giunge grazie al lavoro del Governo Meloni e all’impegno costante del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, e che conferisce ulteriore prestigio internazionale alle nostre eccellenze enogastronomiche. Questo riconoscimento non solo valorizza una tradizione culturale unica al mondo, ma offre anche nuove opportunità a tutta la filiera agroalimentare italiana, rafforzandone il ruolo strategico e la competitività. Si tratta di una conquista di cui l’Italia può legittimamente andare orgogliosa, segno concreto della capacità del nostro sistema Paese di ottenere risultati di alto profilo in ambito globale” conclude Vietri.