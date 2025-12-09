ROBERTO FICO SI INSEDIA E CHIUDE LA PORTA A RIPESCAGGI: “NESSUN ELETTO IN GIUNTA”

Nella Giunta della Campania non ci saranno consiglieri eletti né candidati che non sono riusciti a entrare in Consiglio. Lo ha ribadito il presidente Roberto Fico sottolineando che “il consiglio regionale fa le leggi e quindi lì si fortifica la rappresentanza” dei partiti.

Questo però, ha assicurato. “non significa che non ci saranno assessori politici che le forze politiche proporranno”. Tra le forze della coalizione “non c’è un clima teso – ha aggiunto – .

C’è, anzi, molta, responsabilità nel fare bene le cose”. Fico ha poi parlato della legge regionale “che è stata fatta nell’ultimo scampolo della legislatura, dove il primo che non è eletto, in caso che il consigliere diventasse assessore, diventa consigliere. E in caso l’assessore poi esca dalla giunta torna in Consiglio e il sostituto esce di nuovo fuori. Credo che invece – ha sottolineato – dobbiamo avere un consiglio regionale forte che sia di equilibrio sempre. E penso anche che oggi essere consigliere regionale, presidente di una Commissione, di cui ce ne sono otto tutte importanti, sia un valore aggiunto e forte”.

