GIUNTA FICO. ENZO MARAIO PER IL PSI E ANGELICA SAGGESE PER CASA RIFORMISTA

Ci sono i nomi di Enzo Maraio e di Angelica Saggese nell’elenco dei nomi che potrebbero comporre, da qui a pochi giorni, la nuova Giunta Regionale del Presidente Roberto Fico. Maraio, Segretario Nazionale del PSI, fino ad oggi anche titolare dell’incarico, conferitogli da De Luca, come rappresentante della Regione Campania a Roma, potrebbe ottenere la delega al Turismo proprio in rappresentanza dei 3 consiglieri regionali eletti dal Psi alle Regionali del 24 3 e 24 Novembre. Per Casa Riformista, invece, si fa il nome dell’ex Senatrice Angelica Saggese, di recente assessore all’interno della Giunta Comunale di Ercolano dell’ex Sindaco Bonaiuto, eletto in Consiglio Regionale proprio con la compagine che fa riferimento a Matteo Renzi.

