IL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: PROCLAMAZIONE TRA IL 15 ED IL 16 DICEMBRE

E’ scattato, oramai, il conto alla rovescia per la proclamazione dei nuovi 50 consiglieri regionali della Campania: dopo le ultime verifiche, da parte della Commissione Elettorale Centrale, il grande giorno dovrebbe essere arrivato. A quanto pare la proclamazione dei nuovi Consiglieri Regionali ci sarà tra lunedi’ 15 e martedi’ 16 Dicembre: a quel punto scatteranno i 20 giorni per la convocazione della prima seduta del Consiglio Regionale, incombenza che ricadrà sul Consigliere Anziano ovvero il consigliere regionale eletto con il maggior numero di preferenze. Il primo Consiglio Regionale si potrebbe tenere, secondo molte indiscrezioni, nel periodo compreso tra Natale e fine anno 2026 per la presentazione della nuova Giunta del Presidente Fico ed anche per l’elezione del Presidente del Consiglio Regionale e dell’intero ufficio di Presidenza.

