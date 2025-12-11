ATTILIO PIERRO (LEGA): “INTERROGAZIONE PER EVITARE ESCLUSIONE CAMPANIA FONDI PAC”

“Migliaia di ettari storici della nostra Campania rischiano di essere esclusa dai contributi Pac 2025 per motivi amministrativi. Questo si tradurrebbe in una perdita di tutti i pagamenti (base, accoppiato, indennità, ecoschemi, bio) per gli allevatori campani. Le conseguenze sarebbero davvero gravi: abbandono delle aree montane, avanzamento del bosco e aumento del dissesto idrogeologico. Non possiamo rimanere indifferenti: per questo abbiamo chiesto al ministro dell’Agricoltura di intervenire urgentemente – in collaborazione con Agea e la Regione – per aggiornare il layer Plt 2023-2027 ed evitare esclusioni tecniche. Inoltre si deve di garantire uniformità nazionale, proporzionalità e rispetto della stagionalità (evitando le verifiche invernali). Vanno tutelate le aziende zootecniche delle aree interne con misure transitorie e iniziative normative, preservando le Plt già riconosciute e contrastando lo spopolamento. Non possiamo permettere che una cieca burocrazia rischi di condannare all’abbandono le montagne campane”.

Così il deputato campano della Lega Attilio Pierro, componente della commissione Agricoltura, primo firmatario dell’interrogazione.