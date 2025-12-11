CARLO CALENDA (AZIONE): “ROBERTO FICO SARA’ UN PESSIMO GOVERNATORE PER LA CAMPANIA”

“Fico eletto governatore? Penso che sarà un pessimo presidente della Regione Campania ma bisogna dargli il beneficio del dubbio”. Lo ha detto Carlo Calenda, segretario di Azione, a margine di un suo incontro con gli studenti dell’Università Parthenope di Napoli, commentando il risultato delle regionali in Campania dove il suo partito ha scelto di non scendere in campo. Calenda ha spiegato che Fico “non ha nessuna esperienza di gestione del governo di una Regione complessa e perché è stato appoggiato da persone che si odiano una con l’altra. È molto difficile governare così, però gli elettori hanno scelto, seppur pochi elettori, vediamo come andrà. Cosa gli chiederei? Di lavorare. Visto che è la prima volta in vita sua, mi pare già una sfida importante”.

