CONTE E DI MAIO, RESA DEI CONTI. A SALERNO PARLAMENTARI M5S TUTTI (O QUASI) CON L’EX PREMIER

Nessun commento ufficiale ma le chat dei Gruppi Parlamentari – e dei sotto gruppi – che diventano roventi ma in Provincia di Salerno la linea di Giuseppe Conte prevale su quella del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Tutti, o quasi, con l’ex Presidente del Consiglio: gli unici parlamentari della Provincia di Salerno, schierati apertamente dalla parte di Luigi Di Maio, sono Cosimo Adelizzi e Virginia Villani, entrambi legati al leader di Pomigliano anche da fattori personali. Per il resto, con a capo i “salernitani” Tofalo, Cioffi e Provenza, la truppa di parlamentari del M5S sposa in pieno la linea del Capo politico Giuseppe Conte ed anche di Beppe Grillo: il limite del doppio mandato, insomma, non spaventa le decisioni di chi, da tempo, si trova in Parlamento.

