FULVIO MARTUSCIELLO (FORZA ITALIA): “NESSUNO CRESCE AL SUD COME IL NOSTRO PARTITO”

Al Sud nessuno cresce come noi. Forza Italia ha ottenuto 100 mila voti in più alle elezioni regionali rispetto al 2020. Un successo straordinario che non ha paragoni con nessun’altra realtà del Mezzogiorno”.

Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale in Campania, sottolineando che “si tratta di un risultato ancora più importante perché conquistato senza essere al governo della Regione, senza gestire potere e senza avere quindi la possibilità di costruire le liste utilizzando il governo regionale”.

“È un successo che deriva dai valori che abbiamo messo in campo: solidarietà, attenzione agli ultimi. Valori scritti nel Manifesto di Silvio Berlusconi”, aggiunge Martusciello, annunciando che “li rivendicheremo nell’evento nazionale del 23 gennaio 2026”. “In quella occasione alzeremo la bandiera di una Forza Italia che in Campania vince più di ogni altra regione del Sud”, conclude, “e la bandiera di una classe dirigente capace e libera”.

