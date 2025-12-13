ANTONIO IANNONE (FDI): “CRISI AEROPORTO SALERNO, SENTIRO’ GESAC ED ENAC”

“Non vorrei che, passata la fiammata elettorale, ci sia gia’ un disimpegno sullo scalo di Salerno, Costa d’Amalfi e Cilento. Le preoccupazioni avanzate dalle associazioni di categoria e dal territorio vanno prese con la massima serieta’. E’ assordante il silenzio di quelli che definisco i privatizzatori politici di meriti, quando c’e’ da fare passerelle, che pero’ puntualmente scompaiono quando c’e’ da assumersi responsabilita’. Gia’ la settimana prossima sentirò’ Gesac ed Enac perche’ non possiamo consentirci alcun dietrofront o battuta d’arresto”.
Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

