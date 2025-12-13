ELEZIONI PROVINCIALI 2026. FORZA ITALIA, LEGA E NOI MODERATI PRESENTANO UNA LISTA UNICA

Forza Italia, Lega e Noi Moderati parteciperanno alle prossime elezioni provinciali con una lista unica e i tre rispettivi simboli. L’accordo è stato raggiunto dai coordinatori provinciali d’intesa con i vertici regionali.

Lo annunciano i Coordinatori Provinciali Roberto Celano (segretario provinciale FI), Attilio Pierro (coordinatore provinciale Lega) e Bruno Delia (coordinatore provinciale Noi Moderati).

I tre partiti del centrodestra, pur auspicando una riforma che restituisca ai cittadini il diritto di scegliere con il proprio voto i rappresentanti della Provincia, affronteranno le elezioni fissate per il prossimo gennaio con la determinazione di dare un segnale di discontinuità all’attuale Amministrazione di Palazzo Sant’Agostino.