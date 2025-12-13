ELEZIONI PROVINCIALI 2026. FORZA ITALIA, LEGA E NOI MODERATI PRESENTANO UNA LISTA UNICA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
Forza Italia, Lega e Noi Moderati parteciperanno alle prossime elezioni provinciali con una lista unica e i tre rispettivi simboli. L’accordo è stato raggiunto dai coordinatori provinciali d’intesa con i vertici regionali.
Lo annunciano i Coordinatori Provinciali Roberto Celano (segretario provinciale FI), Attilio Pierro (coordinatore provinciale Lega) e Bruno Delia (coordinatore provinciale Noi Moderati). 

I tre partiti del centrodestra, pur auspicando una riforma che restituisca ai cittadini il diritto di scegliere con il proprio voto i rappresentanti della Provincia, affronteranno le elezioni fissate per il prossimo gennaio con la determinazione di dare un segnale di discontinuità all’attuale Amministrazione di Palazzo Sant’Agostino.

Related Posts

Dicembre 13, 2025

ANTONIO IANNONE (FDI): “CRISI AEROPORTO SALERNO, SENTIRO’ GESAC ED ENAC”

Dicembre 13, 2025

VERTICE A NAPOLI TRA GAETANO MANFREDI E PIERO DE LUCA PER LA NUOVA GIUNTA REGIONALE

Dicembre 12, 2025

MATTEO RENZI VUOLE LE PRIMARIE PER LA SCELTA DEL LEADER DEL CENTRO SINISTRA