VERTICE A NAPOLI TRA GAETANO MANFREDI E PIERO DE LUCA PER LA NUOVA GIUNTA REGIONALE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Un incontro per abbassare i toni e aprire una fase diversa. A Palazzo San Giacomo si sono confrontati Piero De Luca e il sindaco Gaetano Manfredi, un’ora di colloquio per ridefinire i rapporti politici e istituzionali tra Comune e Regione dopo anni di attriti.
Il primo cittadino è stato netto: basta attacchi, il Pd deve farsi garante di una collaborazione leale nel nuovo scenario che si apre a Santa Lucia con Roberto Fico. Accordi e intese, ricorda Manfredi, non possono restare sulla carta.
Al tavolo anche Teresa  Armato, segnale della volontà dem di ricucire. Manfredi, pur ribadendo fiducia nel nuovo presidente, chiede al partito un cambio di passo concreto.
Il vertice serve anche a preparare il terreno sulla formazione della giunta regionale, tra pressioni incrociate e tempi stretti. Ma il messaggio politico che filtra è uno solo: la stagione dello scontro è finita, ora il Pd deve dimostrarlo nei fatti.

