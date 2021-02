ANTONIO IANNONE (FDI): “NOMINE SOTTOSEGRETARI, LA CAMPANIA E’ STATA UMILIATA”

“La lista dei sottosegretari ufficializzata tra mille litigi nella maggioranza ‘Arlecchino’ umilia la Campania. Solo due sottosegretari per una Regione che ha sei milioni di abitanti e che è la più grande del Sud. Un nuovo pessimo segnale per un territorio che avrebbe più bisogno di molti altri. È evidente la mancanza di peso politico della classe dirigente campana dei partiti di maggioranza. Sempre più convinti che per Fratelli d’Italia sia stata la scelta giusta quella di collocarsi all’opposizione”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.