REGIONE CAMPANIA VERSO LA ZONA ROSSA ? ADESSO LO DICE ANCHE DE MAGISTRIS

Anche il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, in un’intervista rilasciata questa mattina ad una radio, ha lasciato intendere, a chiare parole, che nel consueto giro di vite sui colori delle Regioni del venerdi’ la Campania potrebbe passare da Arancione a Rossa. Un annuncio che segue, di pochi giorni, quello del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che, ironizzando sul comportamento poco corretto di molti cittadini, aveva preannunciato il passaggio in zona rossa. Se le previsioni, basate sui dati degli ultimi giorni, del Presidente della Regione e del Sindaco di Napoli dovessero essere giuste, domani, venerdi’, il Ministero della Salute potrebbe adottare l’ordinanza per far passare la Campania in zona rossa. Il tutto, in base alle nuove normative, scatterebbe solo dalla giornata di lunedi’ prossimo.

