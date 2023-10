APPROVATA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI LA LEGGE DI BILANCIO, LA SODDISFAZIONE DELLA PREMIER MELONI

“Il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra in tempi record a dimostrazione dell’unità di vedute e della maggioranza”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla legge di Bilancio. “E’ una manovra molto seria e realistica, che non disperde risorse ma le concentra su alcune grandi priorità”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. “Si tratta di un provvedimento da poco meno di 24 miliardi”, ha infatti evidenziato Meloni sottolineando di voler concentrare “le poche risorse di cui disponiamo su chi ha più bisogno”.

Nel merito del provvedimento la premier ha sottolineato che “per tutto il 2024 è confermato il taglio del cuneo contributivo deciso lo scorso anno”. “Si tratta di 10 miliardi per l’intero anno”, ha aggiunto. Grande attenzione è stata riservata al comparto sicurezza: “Per noi la priorità quest’anno è il rinnovo del contratto del settore perché non si può più accettare una realtà in cui un poliziotto prende sei euro l’ora di straordinari. Su questo bisogna intervenire”, ha aggiunto.