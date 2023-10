NOCERA SUPERIORE. CARMINE AMATO NELLA SEGRETERIA REGIONALE DI FDI PER I CONGRESSI

C’è anche il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Carmine Amato, Consigliere Comunale a Nocera Superiore, all’interno della Segreteria Regionale di Fdi, nominata appositamente per la celebrazione dei congressi sul territorio della Campania.

“Ancora una volta,” sottolinea Amato, ” è notevole il contributo alla causa, anche per la segreteria e non solo per la segreteria, fornito dai Fratelli d’Italia di Nocera Superiore, uno dei circoli più attivi in assoluto della Campania da sempre, non solo in questa fase pre-elettorale: vecchi amici e nuovi amici lavorano con lo spirito giusto e la voglia di far politica vera, al servizio dei cittadini. Un ringraziamento lo rivolto a chi, ancora una volta, ha riposto fiducia nella mia persona”.