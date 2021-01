ASSOCIAZIONE GIOVANI MONTE PRUNO DONA ATTREZZATURE ANTI COVID AGLI OSPEDALI

“Aiutare fa bene a tutti”.

Basta poco, molto spesso, per dare supporto a chi quotidianamente si opera, silenziosamente, per la salute di ognuno di noi. Solo qualche giorno fa avevamo ricevuto una richiesta di aiuto giunta dagli operatori del SAUT di Bellosguardo che, tra mille difficoltà, danno assistenza a tanti cittadini degli Alburni, di cui molti anziani. Nelle ultime settimane i casi COVID, proprio negli Alburni, sono aumentati, esponendo gli operatori stessi al rischio contagio per loro e per i successivi pazienti cui danno assistenza.

In poche ore, utilizzando quanto raccolto, in uno dei nostri eventi, insieme a Ondanews, a I Ragazzi del Ponte di Polla, all’Associazione Michele Sarli ed a tanti altri amici che sono intervenuti, abbiamo acquistato tute protettive, mascherine, occhiali, igienizzanti, calzari, visiere, che abbiamo consegnato agli operatori.