SALERNO, COMUNALI 2021. IL PAPA NERO ? FORSE BASTA UN CONSIGLIERE COMUNALE

Tutti a caccia del Papa Nero, tutti alla ricerca dell’Uomo della Provvidenza, il nome che, all’interno della vasta area che si è creato intorno al Movimento Oltre, possa avere un valore aggiunto per affrontare le prossime elezioni comunali di Salerno. Ad oggi, con grande sincerità, nomi che siano capaci di riscaldare l’ambiente non ne sono arrivati: anzi, le piccole anticipazioni che sono state fornite dalla stampa (e mai smentite), non hanno creato l’entusiasmo che ci si attendeva.

E, a dire il vero, per diverse ragioni: personaggi da decenni lontani dalla politica attiva e mai vicini ai territori, uomini che vengono da percorsi umani e professionali lontani anni luce dalla amministrazione quotidiana di un ente. Ed allora perchè cercare il Papa Nero a tutti i costi quando, probabilmente, sarebbe sufficiente guardarsi all’interno ed individuare, tra i consiglieri comunali in carica, la personalità che sia in grado di mettere tutti d’accordo ? Forse sarebbe un progetto piu’ credibile, basato sulla faccia delle persone che hanno fatto, senza mediazioni, una decisione difficile, lasciando la maggioranza per passare all’opposizione a meno di sei mesi dalle elezioni comunali.