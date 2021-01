AVELLINO. STOP AL RIENTRO IN CLASSE PER LE SUPERIORI, IL SINDACO FESTA FERMA TUTTO

Domani, lunedi’ 1 Febbraio, nel Comune di Avellino non ci sarà nessun rientro in classe per gli studenti delle scuole superiori che, fino ad ordine contrario del Sindaco Gianluca Festa, dovranno proseguire con la didattica a distanza. La decisione del primo cittadino del Comune Irpino è giunto solo nella giornata di ieri, dopo una serie di anticipazioni che lo stesso Festa aveva lasciato trapelare.

Ad Avellino, dove si trovano numerosi licei al servizio dell’intera provincia, i portoni degli Istituti Superiori resteranno chiusi in attesa di effettuare, come annunciato dallo stesso Sindaco Gianluca Festa, una apposita attività di screening sul corpo docente ma anche sugli studenti.