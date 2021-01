LEGA IN CAMPANIA. GRANT AL LAVORO: PRIMA LE NOMINE, POI IL TAVOLO DI CENTRO DESTRA

Sarà una settimana ricca di impegni per il neo Coordinatore Regionale della Lega Valentino Grant, reduce dalla indicazione del segretario nazionale Matteo Salvini per riprendere la guida del partito in tutta la Campania.

Grant, nel corso della settimana che si sta aprendo, dovrà risolvere alcuni nodi che, da tempo, attendono una risposta: a cominciare dalla nomina dei Coordinatori Provinciali nei territori dove, da tempo, la guida del partito è affidata a commissari, nominati, tra l’altro, dall’ex coordinatore Nicola Molteni. Poi l’avvio delle trattative, con gli altri partiti del centro destra, per la scelta dei nomi dei candidati nei comuni chiamati al voto nella prossima primavera: Napoli, Salerno, Caserta e Benevento. Una sfida impegnativa per la Lega che è chiamata a cancellare il risultato, non certo esaltante, ottenuto alle ultime elezioni regionali del settembre 2020.