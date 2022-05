ATTILIO PIERRO (LEGA): “ARRIVA TASER PER AGENTI POLIZIA, SUCCESSO DI MATTEO SALVINI”

” L’arrivo dei Taser agli agenti delle forze dell’ordine di Salerno è una graditissima notizia. Altro impegno mantenuto dalla Lega e da Matteo Salvini. A darne notizia è stato il sottosegretario dell’Interno in persona Nicola Molteni che ben conosce Salerno, le sue problematiche e con forza si è adoperato per mantenere l’impegno. I dispositivi a impulsi elettrici sono importanti strumenti di sicurezza per tutti i cittadini, strumenti di deterrenza e di difesa per le donne e gli uomini in divisa. Esperienze positive si sono già registrate in parecchie località italiane dove sono già entrati in funzione e molte volte è bastato soltanto mostrate il Taser per scoraggiare l’avventore. Con la Lega: dalle parole ai fatti”. Così in una nota il consigliere regionale Attilio Pierro, coordinatore provinciale della Lega di Salerno.

Share on: WhatsApp