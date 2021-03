ATTILIO PIERRO (LEGA): “RISCHI AMBIENTALI PER BATTIPAGLIA, LA REGIONE FACCIA CHIAREZZA”

La Lega presenta interrogazione rivolta all’assessore regionale con delega all’Ambiente Fulvio Bonavitacola sui rischi ambientali dovute alle “Criticità ambientali nel comune di Battipaglia”

“Esistono nel Comune di Battipaglia una serie di siti ad alto impatto ambientale che potrebbero avere gravissime ricadute sulla salute dei residenti – si legge nel documento a firma del consigliere e segretario provinciale della Lega Attilio Pierro. – A destare la preoccupazione di cittadini e istituzioni locali sono precisamente:

Gli impianti STIR e Sele Ambiente;

Il sito di trasferenza di Grataglie;

c) Tre aree di stoccaggio da bonificare, e precisamente in Via Filigalardi, Viale Danimarca e Via Bosco II.

Inoltre – sottolinea Pierro – nel medesimo areale sono state censite numerose cave abusive che ospitano ingenti

quantitativi di rifiuti di ignota provenienza e, talvolta poste sotto sequestro dalla magistratura.

Tutti i siti indicati – prosegue il consigliere – necessiterebbero di interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica. Dobbiamo tener presente che l’Amministrazione comunale di Battipaglia non ha alcuna possibilità di intervenire, considerati gli ingenti investimenti economici necessari. Per questi motivi ho scritto per sapere dall’Assessore all’Ambiente quali interventi la Giunta intenda adottare per conseguire la definitiva soluzione del problema di inquinamento ambientale derivante dai siti di cui trattasi”. Conclude la nota dell’esponente della Lega.