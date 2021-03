SALERNO, COMUNALI 2021. SALZANO (UDC): “GRAVE RITARDO NEL TAVOLO DI CENTRO DESTRA”

“Il rinvio delle elezioni di Maggio ha convinto il CENTRO DESTRA ad aggiornare a tempo indeterminato il tavolo provinciale per la individuazione del candidato alla carica di Sindaco della città capoluogo.

L’UdC ritiene un errore grave procrastinarne la scelta, dal momento che a Salerno per i Partiti del Centrodestra si profila una campagna elettorale già di per sé complicata e particolarmente difficile, per affrontare la quale del resto al candidato prescelto va concesso non solo un congruo lasso di tempo, ma anche la preparazione di un programma, di una squadra capace di penetrare in ogni ambiente sociale e di aggregare i diversi segmenti della realtà cittadina.”

Lo scrive il Commissario Cittadino dell’Udc Aniello Salzano.

Il rinvio, dunque, di ogni decisione assume il sapore della navigazione a tentoni, significa dar ragione a chi autonomamente si è autocandidato alla carica, fornire l’alibi perfetto a chi ha anticipato tutti nella convinzione che i Partiti non potranno che accodarsi.

L’UdC, pur giudicando importante e fondamentale il momento della mediazione, avverte intanto il rischio concreto di un vuoto che può colmare chi ha idee più nette. Ritiene altresì che i continui rinvii rischiano di rafforzare in molti l’impressione che i Partiti si siano rinchiusi e diventati semplici comitati elettorali.

Pertanto l’UdC ribadisce che il candidato debba individuarsi senza ulteriori indugi e tentennamenti, debba discendere da una decisione unanime e condivisa, avere l’appeal giusto per coinvolgere spezzoni della società civile, associazioni e comitati culturali che ne condividono progetti, ideali e valori comuni, bandire la

stagione di mediocrità che ha mandato in esilio la politica, esaltare l’identità dei partiti.

Ammainare i propri vessilli, ritirare i simboli di partito, come taluni chiedono, nascondere la propria identità, per l’UdC è politicamente una scelta insensata, dal momento che i Partiti hanno rappresentato la svolta democratica, lo sviluppo sociale, il progresso del nostro Paese rappresentando la cinghia di

trasmissione tra i cittadini e le Istituzioni. E’ il momento dunque di ridare

dignità alla politica e ai Partiti con i loro simboli. E’ anche così che si va al

recupero dei voti identitari, la cui dispersione negli ultimi decenni è stata

purtroppo una costante.

In sintesi questa è la posizione chiara ed inequivocabile dell’UdC, che a Salerno

come in altri comuni della Provincia, in accordo con il Commissario provinciale

dr Mario Polichetti, assumerà ovunque sia possibile decisioni in coerenza con la

linea nazionale favorendo le più ampie aggregazioni (v. per es. Eboli), senza però

disdegnare soluzioni alternative (v. per es. Battipaglia) in direzione dell’interesse

esclusivo della collettività.